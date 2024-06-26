Ассанжа освободили в зале суда

Cуд Северных Марианских остров приговорил журналиста и основателя Wikileaks Джулиана Ассанжа к уже отбытому сроку и освободил его, сообщает Guardian.

СМИ: Ассанж признал себя виновным

По данным издания, дело закрыто. По словам судьи, дело прекращается нынешним заседанием.

«Вы выйдете отсюда свободным человеком», — отметила она.

Ассанжа обязали приказать основанный им сайт WikiLeaks уничтожить информацию, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ТЕГИ:ЖурналистыWikileaksДжулиан Ассанж

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