Asahi: Японцы столкнулись с мошенничеством под видом сбора помощи Украине
В Японии мошенники начали обманывать граждан под видом сбора помощи Украине. Об этом сообщает японская газета Asahi.
Отмечается, что в основном жертвами аферистов становятся пожилые люди, которым поступают телефонные звонки. Помимо мошенничества с темой Украины, злоумышленники представляются попавшими в беду родственниками, рассказывают о том, что им якобы недоплачивают пенсию, или о больших тратах на медицинские услуги.
По данным источника, за последние несколько лет активность мошенников в Японии снизилась, но теперь они вновь активизировались. Так, в 2021 году в стране было зафиксировано более 14 тысяч случаев обмана граждан, что почти на 7% больше, чем в 2020 году. При этом сейчас мошенничество в Японии набирает еще больше оборотов.
В то же время общая сумма потерь обманутых японцев составила 27,8 миллиардов иен – это почти 13,9 миллиардов рублей.
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