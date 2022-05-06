Asahi: Японцы столкнулись с мошенничеством под видом сбора помощи Украине

По данным источника, за последние несколько лет активность мошенников в Японии снизилась, но теперь они вновь активизировались. Так, в 2021 году в стране было зафиксировано более 14 тысяч случаев обмана граждан, что почти на 7% больше, чем в 2020 году. При этом сейчас мошенничество в Японии набирает еще больше оборотов.

В то же время общая сумма потерь обманутых японцев составила 27,8 миллиардов иен – это почти 13,9 миллиардов рублей.