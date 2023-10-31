ФСБ: Состояние Олега Царева удовлетворительное, угроза жизни отсутствует

Угроза жизни бывшего депутата Верховной рады Олега Царева после покушения отсутствует, состояние его здоровья удовлетворительное. Об этом сообщил Центр общественных связей (ЦОС) ФСБ России.

Украинские СМИ: покушение на Олега Царева было операцией СБУ

Отмечается, что в отношении Царева и членов его семьи были приняты необходимые меры безопасности.

Ранее, в ночь на 27 октября, в Ялте было совершено покушение на Царева. Возбуждено уголовное дело о посягательстве на жизнь государственного или общественного деятеля. На Украине Царев обвиняется в госизмене. C 2014 года активно поддерживает Россию, 26 июля 2014 года был назначен спикером парламента Новороссии, передает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:РоссияОлег Царёв

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