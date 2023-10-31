ФСБ: Состояние Олега Царева удовлетворительное, угроза жизни отсутствует

Отмечается, что в отношении Царева и членов его семьи были приняты необходимые меры безопасности.

Ранее, в ночь на 27 октября, в Ялте было совершено покушение на Царева. Возбуждено уголовное дело о посягательстве на жизнь государственного или общественного деятеля. На Украине Царев обвиняется в госизмене. C 2014 года активно поддерживает Россию, 26 июля 2014 года был назначен спикером парламента Новороссии, передает «Радиоточка НСН».

