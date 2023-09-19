Армянский посол призвал США вмешаться в ситуацию с Карабахом

Армянский посол по особым поручениям Эдмон Марукян заявил, что США должны решать, какие меры принять для урегулирования ситуации в Карабахе. Об этом он написал в соцсети X.

Он призвал Вашингтон принять меры, чтобы остановить «агрессию и военную атаку на людей, которые оказались в ловушке».

«Серьезная эскалация»: От Пашиняна ждут переговоров с властями Азербайджана

Премьер-министр Армении Никол Пашинян созвал заседание Совета Безопасности страны, сообщает пресс-служба армянского Совбеза. В сообщении говорится, что главной темой встречи является ситуация в Нагорном Карабахе.

Ранее в Минобороны Азербайджана заявили, что существование соединений вооруженных сил Армении в Карабахском регионе — источник «серьезной угрозы» миру и стабильности на этой территории, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости
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