Армянский посол призвал США вмешаться в ситуацию с Карабахом

Армянский посол по особым поручениям Эдмон Марукян заявил, что США должны решать, какие меры принять для урегулирования ситуации в Карабахе. Об этом он написал в соцсети X.

Он призвал Вашингтон принять меры, чтобы остановить «агрессию и военную атаку на людей, которые оказались в ловушке».