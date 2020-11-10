Армянская оппозиция готовит в среду большой митинг в Ереване

Семнадцать оппозиционных партий Армении планируют провести в среду митинг в Ереване в связи с подписанным заявлением о прекращении вооруженного конфликта в Нагорном Карабахе, об этом сообщается в совместном заявлении политических сил. В заявлении отмечается, что накануне «была перевернута самая постыдная страница нашей истории».

«За спиной солдата, защищающего на фронте своей кровью землю и государственность, и за нашими спинами подписано антинациональное соглашение», - говорится в сообщении партий.