Армянская оппозиция анонсировала крупный митинг у здания парламента

Представитель армянского оппозиционного «Движения спасения родины» Ишхан Сагателян заявил, что протестующие продолжают блокировать входы в здание парламента. Они требуют отставки премьер-министра Никола Пашиняна.

Оппозиционеры Армении, заблокировавшие парламент, выдвинули требование Пашиняну

Сагателян также заявил в прямом эфире в Facebook, что в среду днем в 15:00 мск планируется провести большой митинг.

Накануне протестующие перекрыли входы в здание парламента как с проспекта Баграмяна, так и с улицы Демирчян. Они находились там всю ночь. По словам Сагателяна, Национальное собрание откроется только когда, когда политическое большинство придет в парламент, чтобы оформить отставку Пашиняна, передает РЕН ТВ.

Политолог Андраник Мигранян в эфире НСН ранее рассказал, возможен ли в Армении военный переворот, и кто может возглавить страну в будущем.


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ФОТО: РИА Новости
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