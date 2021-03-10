Армянская оппозиция анонсировала крупный митинг у здания парламента
Представитель армянского оппозиционного «Движения спасения родины» Ишхан Сагателян заявил, что протестующие продолжают блокировать входы в здание парламента. Они требуют отставки премьер-министра Никола Пашиняна.
Сагателян также заявил в прямом эфире в Facebook, что в среду днем в 15:00 мск планируется провести большой митинг.
Накануне протестующие перекрыли входы в здание парламента как с проспекта Баграмяна, так и с улицы Демирчян. Они находились там всю ночь. По словам Сагателяна, Национальное собрание откроется только когда, когда политическое большинство придет в парламент, чтобы оформить отставку Пашиняна, передает РЕН ТВ.
Политолог Андраник Мигранян в эфире НСН ранее рассказал, возможен ли в Армении военный переворот, и кто может возглавить страну в будущем.
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