Оппозиционеры Армении, заблокировавшие парламент, выдвинули требование Пашиняну
Оппозиционеры, перекрывшие все входы в здание парламента Армении, пообещали освободить проход в обмен на отставку действующего премьер-министра Никола Пашиняна и объявление о досрочных парламентских выборах. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на представителя протестующих Ишхана Сагателяна.
Агентство отмечает, что протестующие разбили дополнительные палатки и перекрыли все входы в здание парламента. Сагателян напомнил журналистам, что Пашинян может организовать выборы, не подписывая соглашения с оппозицией, поскольку его фракция "Мой шаг" обладает парламентским большинством.
Оппозиционер при этом заявил, что не верит в обещания Пашиняна, и выразил мнение, что повестка внеочередных выборов является "очередной ложью". При этом протестующие, по его словам, намерены остаться в палаточном лагере до выполнения их требований.
Ранее Пашинян выразил готовность организовать в текущем году внеочередные выборы в парламент, однако заявил, что для этого ему нужно согласие оппозиционных фракций. Он также предложил членам оппозиционных партий провести встречу и обсудить этот вопрос.
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