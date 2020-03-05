Армия Сирии попыталась сбить турецкий истребитель с помощью С-200
Сирийская армия попыталась сбить истребитель F-16 турецких Военно-воздушных сил (ВВС) при помощи зенитно-ракетного комплекса (ЗРК) С-200. Об этом пишет «Газета.ру» со ссылкой на Al Masdar News.
Отмечается, что ракеты С-200 были нацелены на турецкий истребитель. Однако предполагается, что F-16 удалось избежать удара, пишут argumenti.ru.
Накануне президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что после переговоров в Москве 5 марта в Сирии может быть установлен режим прекращения огня. На сегодня запланирована встреча турецкого лидера с президентом РФ Владимиром Путиным.
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