Армия Сирии попыталась сбить турецкий истребитель с помощью С-200

Отмечается, что ракеты С-200 были нацелены на турецкий истребитель. Однако предполагается, что F-16 удалось избежать удара, пишут argumenti.ru.

Накануне президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что после переговоров в Москве 5 марта в Сирии может быть установлен режим прекращения огня. На сегодня запланирована встреча турецкого лидера с президентом РФ Владимиром Путиным.











