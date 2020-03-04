Эрдоган допустил перемирие в Сирии сразу после встречи с Путиным

«Переговоры в Москве должны привести к незамедлительному прекращению огня в Сирии», - сказал турецкий президент.

Сегодня же Эрдоган заявил, что попросил помощи у президента США Дональда Трампа: Анкара попросила Вашингтон предоставить ей боеприписы, сообщает RT.

Ранее в Минобороны Турции заявили, что сегодня в результате обстрела правительственных войск Сирии погибли двое военнослужащих, несколько получили ранения.

Напомним, Путин и Эрдоган должны встретиться в четверг, 5 марта.

