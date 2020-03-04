Эрдоган допустил перемирие в Сирии сразу после встречи с Путиным
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что после его визита в Россию в сирийском Идлибе может быть установлен режим прекращения огня, сообщает агентство Анадолу.
«Переговоры в Москве должны привести к незамедлительному прекращению огня в Сирии», - сказал турецкий президент.
Сегодня же Эрдоган заявил, что попросил помощи у президента США Дональда Трампа: Анкара попросила Вашингтон предоставить ей боеприписы, сообщает RT.
Ранее в Минобороны Турции заявили, что сегодня в результате обстрела правительственных войск Сирии погибли двое военнослужащих, несколько получили ранения.
Напомним, Путин и Эрдоган должны встретиться в четверг, 5 марта.
Подписывайтесь на НСН: Яндекс Новости | Яндекс Дзен | Google News
Горячие новости
- Алексей Панин определился со страной для эмиграции
- Боевики попытались применить химическое оружие в Идлибе
- Герман Греф перечислил перспективные профессии будущего
- Власти Татарстана назвали слова муфтия по Конституции «личным мнением»
- В Раде одобрили отставку премьер-министра Гончарука