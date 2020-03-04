Минобороны Германии может ввести санкции против РФ из-за Сирии

По словам Крамп-Карренбауэра, Германия имеет тесные экономические связи с Россией и может использовать этот рычаг для давления на президента Владимира Путина.

Как отмечает агентство, эскалация военных действий в сирийской провинции Идлиб, где Россия поддерживает наступление армии президента Башара Асада, а Турция поддерживает повстанцев, рискует обернутся прямой конфронтациеймежду странами.

Президент Турции Тайип Эрдоган и Путин должны встретиться в четверг с целью обсуждения способов прекращения боевых действий.

