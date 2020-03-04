Минобороны Германии может ввести санкции против РФ из-за Сирии
Министр обороны Германии Аннегрет Крамп-Карренбауэр заявила, что Германия может ввести санкции против России в связи с ее действиями в Сирии. Об этом сообщает Reuters.
По словам Крамп-Карренбауэра, Германия имеет тесные экономические связи с Россией и может использовать этот рычаг для давления на президента Владимира Путина.
Как отмечает агентство, эскалация военных действий в сирийской провинции Идлиб, где Россия поддерживает наступление армии президента Башара Асада, а Турция поддерживает повстанцев, рискует обернутся прямой конфронтациеймежду странами.
Президент Турции Тайип Эрдоган и Путин должны встретиться в четверг с целью обсуждения способов прекращения боевых действий.
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