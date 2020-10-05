Армия Нагорного Карабаха проводит тактическое отступление

Утром 27 сентября Азербайджан открыл ракетно-артиллерийский огонь и использовал беспилотные летательные аппараты, нанося удары по многочисленным гражданским поселениям и объектам инфраструктуры, включая столицу Нагорного Карабаха Степанакерт, после чего мотострелковые и танковые подразделения перешли в наступление.

В Армении и Нагорном Карабахе было объявлено военное положение. В своём обращении Пашинян назвал происходящее «решающей битвой за жизнь» и заявил, что необходимо «предостеречь повторения геноцида».

Ранее специалист по постсоветским конфликтам Евгений Норин в эфире НСН рассказал о техническом и материальном превосходством ВС Азербайджана в Нагорном Карабахе.

