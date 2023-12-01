В Газе заявили, что израильскими бомбардировками разрушены около 60% домов
Около 60% жилых домов в секторе Газа были разрушены в результате ударов израильских военных. Об этом сообщает телеканал Al Jazeera, ссылаясь на пресс-службу анклава.
Отмечается, что большинство разрушенных зданий находились на севере Газы, в том числе в одноименном городе. Из-за бомбардировок со стороны Израиля было частично разрушено около 250 тысяч единиц жилья. Как минимум 50 тысяч палестинских семей остались без крова.
Ранее палестинские власти сообщили о 16 тысячах погибших в секторе Газа с начала израильских атак. Известно, что в ходе конфликта были убиты 59 журналистов из Палестины, это наибольший в современной истории показатель смертности сотрудников СМИ, пишет Ura.ru. По данным Всемирной организации здравоохранения, в убежищах в Газе укрываются 1,3 млн человек, отмечает RT.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru