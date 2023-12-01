В Газе заявили, что израильскими бомбардировками разрушены около 60% домов

Отмечается, что большинство разрушенных зданий находились на севере Газы, в том числе в одноименном городе. Из-за бомбардировок со стороны Израиля было частично разрушено около 250 тысяч единиц жилья. Как минимум 50 тысяч палестинских семей остались без крова.

Ранее палестинские власти сообщили о 16 тысячах погибших в секторе Газа с начала израильских атак. Известно, что в ходе конфликта были убиты 59 журналистов из Палестины, это наибольший в современной истории показатель смертности сотрудников СМИ, пишет Ura.ru. По данным Всемирной организации здравоохранения, в убежищах в Газе укрываются 1,3 млн человек, отмечает RT.

