Армия Израиля заявила о серии авиаударов по объектам «Хезболла» на юге Ливана
Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) нанесла серию авиаударов по целям шиитской организации «Хезболла» на юге Ливана. Об этом говорится в Telegram-канале армии.
Согласно данным, израильские военные идентифицировали представителя «Хезболла», который проник на военный комплекс в районе Айта-аш-Шаб. Указывается, что сразу после опознания истребители были подняты в воздух для нанесения удара по военному комплексу.
Отмечается также, что за прошедшие сутки был нанесен удар по пусковой установке «Хезболла» в районе Айтаруна, а также по инфраструктуре в окрестностях Аль-Адисы и в других районах Ливана.
Ранее сообщалось, что Военно-воздушные силы (ВВС) Израиля атаковали базу «Хезболла» на юге Ливана, в результате чего были ликвидированы несколько представителей шиитского движения, передает «Радиоточка НСН».
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