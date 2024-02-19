Армия Израиля заявила о серии авиаударов по объектам «Хезболла» на юге Ливана

Согласно данным, израильские военные идентифицировали представителя «Хезболла», который проник на военный комплекс в районе Айта-аш-Шаб. Указывается, что сразу после опознания истребители были подняты в воздух для нанесения удара по военному комплексу.

Отмечается также, что за прошедшие сутки был нанесен удар по пусковой установке «Хезболла» в районе Айтаруна, а также по инфраструктуре в окрестностях Аль-Адисы и в других районах Ливана.

Ранее сообщалось, что Военно-воздушные силы (ВВС) Израиля атаковали базу «Хезболла» на юге Ливана, в результате чего были ликвидированы несколько представителей шиитского движения, передает «Радиоточка НСН».

