Израильская армия атаковала базу «Хезболлах» в Ливане

Военно-воздушные силы (ВВС) Израиля в ночь на пятницу атаковали базу «Хезболлах» на юге Ливана, в результате чего были ликвидированы несколько представителей шиитского движения. Об этом сообщила пресс-служба Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ).

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Согласно данным, истребители нанесли удар по военному комплексу «Хезболлах» в городе Кантара. Кроме того, ЦАХАЛ нанес удар по еще одному военному объекту движения в окрестностях города.

Ранее сообщалось, что израильские военные ликвидировали одного из командиров диверсионного подразделения «Радван» вооруженного крыла «Хезболлах», передает «Радиоточка НСН».

