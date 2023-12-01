Армия Израиля заявила, что перехватила пуски из Ливана

Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) сообщила о выявлении нескольких пусков из Ливана в сторону ее постов и города Кирьят-Шмона, два пуска перехватила система ПВО.

Армия Израиля сообщила, что нанесла 1 декабря удары по 200 объектам ХАМАС

В своем Telegram-канале израильская армия заявила, что был нанесен ответный удар. Кроме того, сообщается о нанесении удара по «ячейке», которая действовала в Ливане рядом с окрестностями израильского поселения Зарит.

Ранее, 1 декабря, Израиль возобновил боевые действия против палестинского движения ХАМАС в секторе Газа. В армии обороны Израиля также обвинили ХАМАС в нарушении паузы и атаке в сторону израильской территории, передает «Радиоточка НСН».

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram

ФОТО: РИА Новости//Владимир Вяткин
ТЕГИ:ЛиванИзраиль

Горячие новости

Все новости

партнеры