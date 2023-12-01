Армия Израиля заявила, что перехватила пуски из Ливана
Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) сообщила о выявлении нескольких пусков из Ливана в сторону ее постов и города Кирьят-Шмона, два пуска перехватила система ПВО.
В своем Telegram-канале израильская армия заявила, что был нанесен ответный удар. Кроме того, сообщается о нанесении удара по «ячейке», которая действовала в Ливане рядом с окрестностями израильского поселения Зарит.
Ранее, 1 декабря, Израиль возобновил боевые действия против палестинского движения ХАМАС в секторе Газа. В армии обороны Израиля также обвинили ХАМАС в нарушении паузы и атаке в сторону израильской территории, передает «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru