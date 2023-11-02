Армия Израиля завершила окружение города Газа
Подразделения Армии обороны Израиля завершили окружение города Газа в одноименном палестинском анклаве, заявил в ходе брифинга представитель вооруженных сил страны Даниэль Хагари.
«Бойцы Армии обороны Израиля полностью окружили город Газа», - цитирует Хагари ТАСС.
В ЦАХАЛ 27 октября заявили о расширении масштабов наземных маневров в секторе Газа. В анклав зашли пехотные, бронетанковые и инженерные подразделения израильской армии.
Ранее сообщалось о столкновениях подразделений ЦАХАЛ с боевиками палестинского движения ХАМАС на севере сектора Газа. В среду, 1 ноября, пресс-служба израильской армии заявила о прорыве первой линии обороны противника.
С начала эскалации палестино-израильского конфликта в секторе Газа погибли более 8,8 тысячи человек. Ранения получили 22,2 тысячи, отмечает «Радиоточка НСН».
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