Армия Израиля завершила окружение города Газа

«Бойцы Армии обороны Израиля полностью окружили город Газа», - цитирует Хагари ТАСС.

В ЦАХАЛ 27 октября заявили о расширении масштабов наземных маневров в секторе Газа. В анклав зашли пехотные, бронетанковые и инженерные подразделения израильской армии.

Ранее сообщалось о столкновениях подразделений ЦАХАЛ с боевиками палестинского движения ХАМАС на севере сектора Газа. В среду, 1 ноября, пресс-служба израильской армии заявила о прорыве первой линии обороны противника.

С начала эскалации палестино-израильского конфликта в секторе Газа погибли более 8,8 тысячи человек. Ранения получили 22,2 тысячи, отмечает «Радиоточка НСН».

