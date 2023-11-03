Армия Израиля вошла в Газу и вступила в ближние бои с ХАМАС
Военные Армии обороны Израиля вступили в ближний бой с палестинским движением ХАМАС в городе Газа. Об этом сообщает The Hill со ссылкой на пресс-секретаря ЦАХАЛ бригадного генерала Даниэля Хагари.
По его словам, израильские силы убивают радикалов «в ближнем бою в любых местах, где требуются боевые действия», пишет RT.
«Даже если это трудно, ЦАХАЛ и его солдаты обладают преимуществом», — подчеркнул Хагари.
Как отметил пресс-секретарь, военные продвигаются по городу в сопровождении саперов, нейтрализующих взрывчатые вещества и «другие опасные вещи».
Между тем ливанская группировка «Хезболла» пригрозила объявить всеобщую мобилизацию и начать операции против Израиля, если США не остановят боевые действия в секторе Газа, пишет Ura.ru.
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Армия Израиля вошла в Газу и вступила в ближние бои с ХАМАС
- «Роскосмос» представит цифровую карту страны на основе спутниковых данных
- ХАМАС выразило готовность пойти на «полный компромисс» по обмену пленными
- В Иране 32 человека погибли при пожаре в наркологической клинике
- Верзилова заочно приговорили к 8,5 года колонии за фейки об армии
- Грушко: Потери ЕС от санкций против России составили около $1,5 трлн
- В Греции произошло землетрясение магнитудой 5,1
- Сериал «Реальные пацаны» завершился поездкой Коляна в госпиталь в зоне СВО
- В Приморье завели дело на заставлявшего детей бегать в противогазах учителя
- Вкус салата «Цезарь» в России изменится из-за запрета на ввоз анчоусов
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru