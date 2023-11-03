Армия Израиля вошла в Газу и вступила в ближние бои с ХАМАС

По его словам, израильские силы убивают радикалов «в ближнем бою в любых местах, где требуются боевые действия», пишет RT.

«Даже если это трудно, ЦАХАЛ и его солдаты обладают преимуществом», — подчеркнул Хагари.

Как отметил пресс-секретарь, военные продвигаются по городу в сопровождении саперов, нейтрализующих взрывчатые вещества и «другие опасные вещи».

Между тем ливанская группировка «Хезболла» пригрозила объявить всеобщую мобилизацию и начать операции против Израиля, если США не остановят боевые действия в секторе Газа, пишет Ura.ru.

