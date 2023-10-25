Армия Израиля уничтожила тоннель ХАМАС в секторе Газа
Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) уничтожила тоннель, который боевики палестинского движения ХАМАС использовали для проникновения в страну.
В Иерусалиме заявили, что морские силы ЦАХАЛ обнаружили на побережье сектора Газа боевиков, находившихся рядом с тоннелем. Отмечается, что радикалы пытались проникнуть на территорию Израиля.
ВВС страны нанесли удар по ячейке и уничтожили тоннель, сообщила пресс-служба вооруженных сил страны
Член политбюро ХАМАС Гази Хамад 24 октября заявил, что в секторе Газа находятся 35 тысяч бойцов организации.
По информации газеты Times of Israel, армейское командование может отказаться от наземной операции в секторе Газа из-за освобождения заложников, передает «Радиоточка НСН».
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