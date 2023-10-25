Армия Израиля уничтожила тоннель ХАМАС в секторе Газа

В Иерусалиме заявили, что морские силы ЦАХАЛ обнаружили на побережье сектора Газа боевиков, находившихся рядом с тоннелем. Отмечается, что радикалы пытались проникнуть на территорию Израиля.

ВВС страны нанесли удар по ячейке и уничтожили тоннель, сообщила пресс-служба вооруженных сил страны

Член политбюро ХАМАС Гази Хамад 24 октября заявил, что в секторе Газа находятся 35 тысяч бойцов организации.

По информации газеты Times of Israel, армейское командование может отказаться от наземной операции в секторе Газа из-за освобождения заложников, передает «Радиоточка НСН».

