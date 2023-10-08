Армия Израиля ударила по Ливану

Израиль нанес удары по одному из районов в Ливане, сообщает в Telegram Армия обороны Израиля.

На юге Израиля больница попала под ракетный удар

Это стало ответом на «обстрел». Под огонь попала деревня Кфар-Шуба на юге Ливана, сообщает ливанский телеканал al-Mayadeen.

Другие подробности не приводятся.

Также Армия Израиля наносит авиационные удары по территории сектора Газа, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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Фото: twitter.com/nktpnd
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