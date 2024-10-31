СМИ: В результате авиаудара Израиля по Баальбеку погибли семь человек
Израильские ВВС провели серию авиаударов по объектам шиитской организации «Хезболла» в окрестностях Баальбека на востоке Ливана. По данным портала Naharnet, в результате ударов в районе Доурис погибли не менее семи человек, еще 14 получили ранения.
Очевидцы сообщают, что большинство жителей Баальбека и его пригородов покинули свои дома после предупреждения представителя израильской армии на арабском языке о предстоящих воздушных налетах.
Десятки тысяч беженцев нашли укрытие в христианских селах на севере, в районе Дейр-эль-Ахмар. В то же время израильская армия направила аналогичное предупреждение жителям палестинского лагеря Рашидия на юге Ливана, что вызвало поток беженцев в сторону Сайды, расположенной на расстоянии 50 км от ливано-израильской границы.
Премьер-министр Ливана Наджиб Микати осудил действия Израиля, назвав их «агрессивным шантажом» по отношению к мирному населению. Он охарактеризовал требования израильской армии о эвакуации городских и сельских районов как «военное преступление», добавив, что эти действия дополняют массовые убийства и разрушения, передает «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Глава СК Бастрыкин потребовал доклад дела об избиении подростков в Самаре
- Средства ПВО России сбили 41 беспилотник за полтора часа
- СМИ: В результате авиаудара Израиля по Баальбеку погибли семь человек
- Карточка мужа «королевы марафонов» Блиновской пропала из базы розыска МВД
- СМИ: Иран намерен в течение нескольких дней нанести удар по Израилю из Ирака
- «Пусть отмечают другие»: Рэпер ST рассказал о своем отношении к Хэллоуину
- Закон о запрете склонения к абортам приняли в Орловской области
- В России тестируют новые методы сбора биометрических данных у иностранцев
- Дональд Трамп даст интервью Такеру Карлсону за пять дней до выборов
- Сериал о группе «Комбинация» собрал более девяти миллионов зрителей
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru