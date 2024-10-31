СМИ: В результате авиаудара Израиля по Баальбеку погибли семь человек

Израильские ВВС провели серию авиаударов по объектам шиитской организации «Хезболла» в окрестностях Баальбека на востоке Ливана. По данным портала Naharnet, в результате ударов в районе Доурис погибли не менее семи человек, еще 14 получили ранения.

Очевидцы сообщают, что большинство жителей Баальбека и его пригородов покинули свои дома после предупреждения представителя израильской армии на арабском языке о предстоящих воздушных налетах.