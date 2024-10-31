СМИ: В результате авиаудара Израиля по Баальбеку погибли семь человек

Израильские ВВС провели серию авиаударов по объектам шиитской организации «Хезболла» в окрестностях Баальбека на востоке Ливана. По данным портала Naharnet, в результате ударов в районе Доурис погибли не менее семи человек, еще 14 получили ранения.

Очевидцы сообщают, что большинство жителей Баальбека и его пригородов покинули свои дома после предупреждения представителя израильской армии на арабском языке о предстоящих воздушных налетах.

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Десятки тысяч беженцев нашли укрытие в христианских селах на севере, в районе Дейр-эль-Ахмар. В то же время израильская армия направила аналогичное предупреждение жителям палестинского лагеря Рашидия на юге Ливана, что вызвало поток беженцев в сторону Сайды, расположенной на расстоянии 50 км от ливано-израильской границы.

Премьер-министр Ливана Наджиб Микати осудил действия Израиля, назвав их «агрессивным шантажом» по отношению к мирному населению. Он охарактеризовал требования израильской армии о эвакуации городских и сельских районов как «военное преступление», добавив, что эти действия дополняют массовые убийства и разрушения, передает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: ZUMA / ТАСС
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