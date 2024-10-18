Армия Израиля сообщила об уничтожении центрального штаба «Хезболлы»

В пресс-службе армии подчеркнули, что на протяжении последних дней инженерные подразделения 188-й бригады выявляли подземный туннель, который соединял две шахты в зоне боевых действий. В этих подземных объектах находились оружие, долговременные укрытия и документы, которые использовались членами «Хезболлы».

Ранее депутат ливанского парламента от «Хезболлы» Хасан Фадлалла сообщил, что израильская армия не смогла установить контроль ни над одной из деревень на юге Ливана. По его словам, израильские военные используют политику «Сфотографируй и убегай», передает «Радиоточка НСН».

