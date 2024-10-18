Армия Израиля сообщила об уничтожении центрального штаба «Хезболлы»
Израильские военные ликвидировали главный подземный командный центр и туннель движения «Хезболла» в Ливане, сообщила Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ).
Согласно данным, командный центр «Хезболлы» использовался для многочисленных нападений на северные поселения Израиля в последние месяцы. Отмечается, что также были ликвидированы четыре бойца, которые находились в командном центре.
В пресс-службе армии подчеркнули, что на протяжении последних дней инженерные подразделения 188-й бригады выявляли подземный туннель, который соединял две шахты в зоне боевых действий. В этих подземных объектах находились оружие, долговременные укрытия и документы, которые использовались членами «Хезболлы».
Ранее депутат ливанского парламента от «Хезболлы» Хасан Фадлалла сообщил, что израильская армия не смогла установить контроль ни над одной из деревень на юге Ливана. По его словам, израильские военные используют политику «Сфотографируй и убегай», передает «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru