Армия Израиля сообщила об ударах по военным объектам «Хезболлах» в Ливане
Истребители израильской армии нанесли удары по военным объектам шиитского движения «Хезболлах» на юге Ливана. Об этом сообщила пресс-служба Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ).
Отмечается, что в ходе ударов в районе Марун-эль-Раса летательный аппарат атаковал автомобиль, в котором были идентифицированы представители «Хезболлах». Согласно данным, ряд объектов был также уничтожен в районах Аль-Адиса и Хиам в Ливане.
Подчеркивается также, что израильская армия нанесла удары по двум военным объектам и военному объекту в районах Тайр-Харфа и Марун-эль-Рас.
Ранее сообщалось, что вооруженные формирования «Хезболлах» обстреляли из реактивных систем залпового огня израильские поселения в Верхней Галилее, передает «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru