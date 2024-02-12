Армия Израиля сообщила об ударах по военным объектам «Хезболлах» в Ливане

Отмечается, что в ходе ударов в районе Марун-эль-Раса летательный аппарат атаковал автомобиль, в котором были идентифицированы представители «Хезболлах». Согласно данным, ряд объектов был также уничтожен в районах Аль-Адиса и Хиам в Ливане.

Подчеркивается также, что израильская армия нанесла удары по двум военным объектам и военному объекту в районах Тайр-Харфа и Марун-эль-Рас.

Ранее сообщалось, что вооруженные формирования «Хезболлах» обстреляли из реактивных систем залпового огня израильские поселения в Верхней Галилее, передает «Радиоточка НСН».

