ЦАХАЛ заявил, что нанес удары по десяткам объектов «Хезболлы» на юге Ливана

Отмечается, что израильские военные нанесли комбинированные артиллерийские и воздушные удары в районе Вади-Салюки. В ЦАХАЛ подчеркнули, что «Хезболлах» маскирует свои объекты в лесной зоне для того, чтобы проводить атаки на израильских солдат и граждан.

Ранее сообщалось, что высокопоставленный командир одного из подразделений движения «Хезболлах» погиб в Ливане в результате удара, нанесенного Армией обороны Израиля, передает «Радиоточка НСН».

