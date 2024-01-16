ЦАХАЛ заявил, что нанес удары по десяткам объектов «Хезболлы» на юге Ливана
Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) атаковала десятки объектов инфраструктуры движения «Хезболлах» на юге Ливана. Об этом сообщила пресс-служба ЦАХАЛ.
Отмечается, что израильские военные нанесли комбинированные артиллерийские и воздушные удары в районе Вади-Салюки. В ЦАХАЛ подчеркнули, что «Хезболлах» маскирует свои объекты в лесной зоне для того, чтобы проводить атаки на израильских солдат и граждан.
Ранее сообщалось, что высокопоставленный командир одного из подразделений движения «Хезболлах» погиб в Ливане в результате удара, нанесенного Армией обороны Израиля, передает «Радиоточка НСН».
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