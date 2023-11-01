Армия Израиля прорвала переднюю линию обороны ХАМАС в Газе
Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) прорвала переднюю линию обороны формирований палестинского движения ХАМАС в секторе Газа, заявил официальный представитель вооруженных сил страны Даниэль Хагари.
Он отметил, что наземная операция ЦАХАЛ идет по плану. Войска действуют в северной части Газы, уточнил Хагари.
«Наши силы пробили передовые линии обороны ХАМАС», - цитирует представителя израильской армии ТАСС.
Газета Haaretz в среду сообщала, что подразделения израильской 162-й дивизии подошли к «воротам города Газа». Во вторник Хагари заявил о вводе в анклав дополнительных пехотных, бронетанковых и инженерных сил.
По данным СМИ, в сектор Газа вошли не менее двух дивизий израильской армии. Премьер-министр страны Биньямин Нетаньяху называл целью операции уничтожение ХАМАС, напоминает «Радиоточка НСН».
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