Армия Израиля прорвала переднюю линию обороны ХАМАС в Газе

Он отметил, что наземная операция ЦАХАЛ идет по плану. Войска действуют в северной части Газы, уточнил Хагари.

«Наши силы пробили передовые линии обороны ХАМАС», - цитирует представителя израильской армии ТАСС.

Газета Haaretz в среду сообщала, что подразделения израильской 162-й дивизии подошли к «воротам города Газа». Во вторник Хагари заявил о вводе в анклав дополнительных пехотных, бронетанковых и инженерных сил.

По данным СМИ, в сектор Газа вошли не менее двух дивизий израильской армии. Премьер-министр страны Биньямин Нетаньяху называл целью операции уничтожение ХАМАС, напоминает «Радиоточка НСН».

