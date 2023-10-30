Армия Израиля освободила из заложников военнослужащую

Вошедшие в сектор Газа подразделения Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) освободили находившуюся в заложниках военнослужащую.

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Армейская пресс-служба сообщила, что рядовая Ори Магадин освобождена в ночь на понедельник. Она прошла медицинский осмотр и уже встретилась с семьей, говорится в заявлении.

Представитель ЦАХАЛ Даниэль Хагари 27 октября объявил о расширении масштабов наземной операции в секторе Газа.

Ранее в ЦАХАЛ заявили, что подтвержденное число заложников у палестинского движения ХАМАС достигло 239. Отмечается, что среди пленных немало иностранцев, передает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Кристина Афанасьева
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