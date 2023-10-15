Армия Израиля: наносятся ответные удары по источнику обстрела в Сирии

Это произошло после сообщения о сиренах в общинах Авней Эйтан и Альма.

Отмечается, что две ракеты, запущенные с сирийской территории в сторону Израиля, упали на открытой местности.

Ранее армия Израиля заявила об обстрелах со стороны Сирии, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

