Армия Израиля: наносятся ответные удары по источнику обстрела в Сирии

Армия обороны Израиля сообщила, что наносит ответные удары по Сирии.

РИА Новости: ПВО Сирии отразила атаку дронов в районе Хомса

Это произошло после сообщения о сиренах в общинах Авней Эйтан и Альма.

Отмечается, что две ракеты, запущенные с сирийской территории в сторону Израиля, упали на открытой местности.

Ранее армия Израиля заявила об обстрелах со стороны Сирии, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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