Армия Израиля нанесла удары по остаткам химоружия и стратегическим объектам в Сирии

Израильская армия нанесла удары по стратегическим вооружениям в Сирии и «остаткам химического оружия», чтобы они не попали в руки экстремистов. Об этом заявил глава МИД еврейского государства Гидеон Саар.

Он отметил, что единственным интересом Израиля является безопасность государства и его граждан. По словам министра, в том числе были атакованы дальнобойные ракеты и снаряды.