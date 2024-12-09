Армия Израиля нанесла удары по остаткам химоружия и стратегическим объектам в Сирии
Израильская армия нанесла удары по стратегическим вооружениям в Сирии и «остаткам химического оружия», чтобы они не попали в руки экстремистов. Об этом заявил глава МИД еврейского государства Гидеон Саар.
Он отметил, что единственным интересом Израиля является безопасность государства и его граждан. По словам министра, в том числе были атакованы дальнобойные ракеты и снаряды.
До этого, 8 декабря, издание The Jerusalem Post сообщило со ссылкой на свои источники, что ВВС Израиля атаковали в Сирии завод по производству химического оружия.
Ранее военный эксперт Алексей Подберезкин в разговоре с НСН заявил, что Россия вряд ли сможет сохранить военные базы в Сирии, где произошла смена власти, передает «Радиоточка НСН».
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