Нарышкин объяснил, от чего зависит судьба Сирии

По его словам, это связано с тем, что как страна Сирия «как бы соткана из многих лоскутов», поэтому важным является согласие среди оппозиции.

«Смогут ли различные силы, которые представлены в оппозиции, найти согласие, от этого будет и во многом зависеть судьба сирийского народа и Сирии как государства», - заключил он.

Ранее глава комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов заявил, что если сирийская оппозиция полезет на находящиеся в Сирии российские военные базы, то «получит по соплям», сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

