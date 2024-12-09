Нарышкин объяснил, от чего зависит судьба Сирии

Сложившаяся в Сирии ситуация является непростой. Как сообщает РИА Новости, об этом заявил директор Службы внешней разведки (СВР) России Сергей Нарышкин.

Лидер сирийских повстанцев выступил перед ликующей толпой в Дамаске

По его словам, это связано с тем, что как страна Сирия «как бы соткана из многих лоскутов», поэтому важным является согласие среди оппозиции.

«Смогут ли различные силы, которые представлены в оппозиции, найти согласие, от этого будет и во многом зависеть судьба сирийского народа и Сирии как государства», - заключил он.

Ранее глава комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов заявил, что если сирийская оппозиция полезет на находящиеся в Сирии российские военные базы, то «получит по соплям», сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Гавриил Григоров
ТЕГИ:СирияСВРСергей Нарышкин

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