Армия Израиля ликвидировала командира спецподразделения «Хезболлах»

В сообщении говорится, что всего в результате авиаудара, который был нанесён летательным аппаратом ЦАХАЛ по военному строению партии в Набатии (Ливан), были уничтожены три террориста.

«14 февраля были убиты высокопоставленный командир сил «Радван» «Хезболлах» и его заместитель, а также ещё один террорист», - уточнили в ЦАХАЛ.

Ранее глава МИД Ирана Хосейн Амир Абдоллахиян заявил, что день, когда начнётся аолноценный вооруженный конфликт Израиля с ливанской «Хезболлой», станет для израильского премьер-министра Биньямина Нетаньяху «последним», сообщает журнал «Профиль».

