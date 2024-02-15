Армия Израиля ликвидировала командира спецподразделения «Хезболлах»
Израильские военные ликвидировали одного из командиров диверсионного подразделения «Радван» вооруженного крыла шиитской партии «Хезболлах», сообщает пресс-служба Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ).
В сообщении говорится, что всего в результате авиаудара, который был нанесён летательным аппаратом ЦАХАЛ по военному строению партии в Набатии (Ливан), были уничтожены три террориста.
«14 февраля были убиты высокопоставленный командир сил «Радван» «Хезболлах» и его заместитель, а также ещё один террорист», - уточнили в ЦАХАЛ.
Ранее глава МИД Ирана Хосейн Амир Абдоллахиян заявил, что день, когда начнётся аолноценный вооруженный конфликт Израиля с ливанской «Хезболлой», станет для израильского премьер-министра Биньямина Нетаньяху «последним», сообщает журнал «Профиль».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- В Дагестане создадут несколько новых курортов
- Мэр Читы поддержал инициативу назвать улицы в честь китайских городов
- Армия Израиля ликвидировала командира спецподразделения «Хезболлах»
- Путин сообщил о продлении программы «Молодая семья» после 2025 года
- Театральный фестиваль «Островский Fest» пройдет в Кинешме в августе
- Путин разрешил совершать сделки с акциями «Группы Ренессанс страхование» и Ozon
- Президент Киргизии легализовал имущество на сумму в $20 млн
- Менее интенсивный снегопад в Москве продолжится 16 февраля
- Призера чемпионатов РФ по плаванию Головина дисквалифицировали за допинг
- Германия передаст Украине новый пакет военной помощи на €100 миллионов
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru