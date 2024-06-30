Природные пожары охватили три провинции Турции
30 июня 202404:01
В Турции природные пожары охватили три провинции, сообщает агентство İHA.
По этой причине власти перекрыли трассу между Сельчуком и курортом Кушадасы. Министерство обороны направило дополнительно пять вертолетов на помощь пожарным.
В качестве меры предосторожности были эвакуированы несколько жилых домов недалеко от бушующего лесного пожара.
Ранее режим ЧС регионального характера ввели в Якутии из-за лесных пожаров, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru