Природные пожары охватили три провинции Турции

В Турции природные пожары охватили три провинции, сообщает агентство İHA.

По этой причине власти перекрыли трассу между Сельчуком и курортом Кушадасы. Министерство обороны направило дополнительно пять вертолетов на помощь пожарным.

В качестве меры предосторожности были эвакуированы несколько жилых домов недалеко от бушующего лесного пожара.

Ранее режим ЧС регионального характера ввели в Якутии из-за лесных пожаров, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

