Проводник сошедшего в Коми поезда рассказал о ЧП

По его словам, в момент происшествия он находился в щитовой — тогда произошли резкие толчки и торможение поезда. Вагон, в котором находился Омельченко, не сошел с рельсов. Проводник указал, что первые мысли у него были об эвакуации пассажиров из поврежденной части состава.

Ранее стало известно, что третьей погибшей при сходе вагонов поезда в Коми оказалась 16-летняя девушка, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

