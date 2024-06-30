Проводник сошедшего в Коми поезда рассказал о ЧП
Проводник сошедшего в Коми поезда Максим Омельченко заявил, что сориентироваться в ЧП ему помог почти 20-летний опыт работы спасателем и подготовка в Федеральной пассажирской компании, сообщает РИА Новости.
По его словам, в момент происшествия он находился в щитовой — тогда произошли резкие толчки и торможение поезда. Вагон, в котором находился Омельченко, не сошел с рельсов. Проводник указал, что первые мысли у него были об эвакуации пассажиров из поврежденной части состава.
Ранее стало известно, что третьей погибшей при сходе вагонов поезда в Коми оказалась 16-летняя девушка, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru