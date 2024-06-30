Шредера вызвали как свидетеля по делу о «Северном потоке-2»
Экс-канцлера ФРГ Герхарда Шредера вызвали в качестве свидетеля по делу о расследовании деятельности фонда поддержки строительства газопровода «Северный поток-2», сообщает Der Spiegel.
По данным издания, данное решение комиссия приняла в ходе закрытого заседания 28 июня. В настоящее время неизвестно, когда пройдут слушания.
Хорошие отношения президента России Владимира Путина и бывшего канцлера Германии Герхарда Шредера помогали решать сложные проблемы, заявил ранее пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru