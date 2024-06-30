Шредера вызвали как свидетеля по делу о «Северном потоке-2»

Экс-канцлера ФРГ Герхарда Шредера вызвали в качестве свидетеля по делу о расследовании деятельности фонда поддержки строительства газопровода «Северный поток-2», сообщает Der Spiegel.

Шредер: Не стану притворяться, что не дружил с Путиным

По данным издания, данное решение комиссия приняла в ходе закрытого заседания 28 июня. В настоящее время неизвестно, когда пройдут слушания.

Хорошие отношения президента России Владимира Путина и бывшего канцлера Германии Герхарда Шредера помогали решать сложные проблемы, заявил ранее пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:Северный Поток-2ГерманияГерхард Шредер

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