В Белоруссии назвали непростой обстановку на границе с Украиной

В Белоруссии обстановка на границе с Украиной является непростой, сообщает ТАСС со ссылкой на заявление первого заместителя главы Минобороны генерал-майора Павла Муравейко.

Главой Генштаба Белоруссии назначили первого замгоссекретаря Совбеза Муравейко

По его словам, в связи с этим военное ведомство «держит руку на пульсе». Отмечается, что пока «явных провокаций» не зафиксировали.

Муравейко не исключил, что это «политические достижения». При этом реальные условия, чтобы произвести «некие манипуляции», в настоящее время «четко просматриваются».

Ранее Муравейко заявил, что армия Белоруссии готова к применению специального ядерного оружия, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: Sputnik / РИА Новости
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