В Белоруссии назвали непростой обстановку на границе с Украиной
В Белоруссии обстановка на границе с Украиной является непростой, сообщает ТАСС со ссылкой на заявление первого заместителя главы Минобороны генерал-майора Павла Муравейко.
По его словам, в связи с этим военное ведомство «держит руку на пульсе». Отмечается, что пока «явных провокаций» не зафиксировали.
Муравейко не исключил, что это «политические достижения». При этом реальные условия, чтобы произвести «некие манипуляции», в настоящее время «четко просматриваются».
Ранее Муравейко заявил, что армия Белоруссии готова к применению специального ядерного оружия, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru