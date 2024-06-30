Сальдо сообщил о сокращении времени комендантского часа в Херсонской области
30 июня 202405:35
В Херсонской области с 29 июня сокращается период действия комендантского часа, сообщил в Telegram глава региона Владимир Сальдо.
По его словам, сокращение планируется на 60 минут. Период устанавливается с 23:00 до 05:00 мск. Решение принято по просьбам сельхозпроизводителей региона. В настоящее время в области в разгаре находится сбор урожая, отметил Сальдо.
Губернатор призвал создать для аграриев максимально благоприятные условия.
Ранее Сальдо заявил, что ВСУ намеренно атакуют жилой сектор, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Кеннеди-младший заявил, что экономика РФ стала сильнее из-за санкций США
- Сальдо сообщил о сокращении времени комендантского часа в Херсонской области
- В Crocus Group заявили, что периметр сгоревшего «Крокуса» необходимо восстановить
- Байден обещал выиграть выборы президента США
- Природные пожары охватили три провинции Турции
- Проводник сошедшего в Коми поезда рассказал о ЧП
- Сборная Германии обыграла Данию и вышла в четвертьфинал Евро-2024
- Шредера вызвали как свидетеля по делу о «Северном потоке-2»
- Италия проиграла Швейцарии в первом матче Евро-2024
- Развожаев: Вместе со специальной военной операцией идет информационная война
15 мая 2023
Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru