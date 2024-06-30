Сальдо сообщил о сокращении времени комендантского часа в Херсонской области

В Херсонской области с 29 июня сокращается период действия комендантского часа, сообщил в Telegram глава региона Владимир Сальдо.

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По его словам, сокращение планируется на 60 минут. Период устанавливается с 23:00 до 05:00 мск. Решение принято по просьбам сельхозпроизводителей региона. В настоящее время в области в разгаре находится сбор урожая, отметил Сальдо.

Губернатор призвал создать для аграриев максимально благоприятные условия.

Ранее Сальдо заявил, что ВСУ намеренно атакуют жилой сектор, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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Фото: telegram.org
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