Армии Израиля заявила о воздушной тревоге на границе с сектором Газа
На границах с сектором Газа сработал сигнал воздушной тревоги, который оповещает о возможном обстреле. Такое сообщение опубликовала пресс-служба Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ).
Данные о возможном ракетном обстреле появились в районах на границе с палестинским анклавом.
"Сирены прозвучали в региональном совете Эшколь", - цитирует сообщение военных РИА Новости.
Ранее стало известно, что власти Израиля планируют открыть границы для туристов из России с 19 сентября. Об этом сообщает пресс-служба МИД Израиля.
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