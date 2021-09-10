Армии Израиля заявила о воздушной тревоге на границе с сектором Газа

Данные о возможном ракетном обстреле появились в районах на границе с палестинским анклавом.



"Сирены прозвучали в региональном совете Эшколь", - цитирует сообщение военных РИА Новости.

Ранее стало известно, что власти Израиля планируют открыть границы для туристов из России с 19 сентября. Об этом сообщает пресс-служба МИД Израиля.