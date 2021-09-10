Армии Израиля заявила о воздушной тревоге на границе с сектором Газа

На границах с сектором Газа сработал сигнал воздушной тревоги, который оповещает о возможном обстреле. Такое сообщение опубликовала пресс-служба Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ).

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Данные о возможном ракетном обстреле появились в районах на границе с палестинским анклавом.

"Сирены прозвучали в региональном совете Эшколь", - цитирует сообщение военных РИА Новости.

Ранее стало известно, что власти Израиля планируют открыть границы для туристов из России с 19 сентября. Об этом сообщает пресс-служба МИД Израиля.

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ФОТО: justmedia.ru
ТЕГИ:ПалестинаСектор ГазаИзраиль
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