Израиль заявил, что не позволит Ирану стать ядерной державой

Израиль не позволит Тегерану стать ядерной державой, так как ядерная программа страны будет способствовать новому витку гонки вооружений. Об этом заявил министр иностранных дел Израиля Яир Лапид.

По его словам, быстро наращивается иранская ядерная программа, а надлежащего контроля не осуществляется, поэтому требуется решение совета управляющих (МАГАТЭ).

Лапид отметил, что для мирового сообщества станет проблемой, если ядерное оружие попадет не в те руки, если мир не справится с этой ситуацией, Израиль резервирует за собой право действовать.

Иран за последнее время в четыре раза нарастил запасы высокообогащенного урана. Об этом говорится в квартальном отчёте Международного агентства по атомной энергии, сообщает агентство Bloomberg.

