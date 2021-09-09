Израиль заявил, что не позволит Ирану стать ядерной державой
Израиль не позволит Тегерану стать ядерной державой, так как ядерная программа страны будет способствовать новому витку гонки вооружений. Об этом заявил министр иностранных дел Израиля Яир Лапид.
По его словам, быстро наращивается иранская ядерная программа, а надлежащего контроля не осуществляется, поэтому требуется решение совета управляющих (МАГАТЭ).
Лапид отметил, что для мирового сообщества станет проблемой, если ядерное оружие попадет не в те руки, если мир не справится с этой ситуацией, Израиль резервирует за собой право действовать.
Иран за последнее время в четыре раза нарастил запасы высокообогащенного урана. Об этом говорится в квартальном отчёте Международного агентства по атомной энергии, сообщает агентство Bloomberg.
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
7,1 млн+18 380 / сут.
Умерли
190 тыс.+794 / сут.
Выздоровели
6,3 млн+19 639 / сут.
- Израиль заявил, что не позволит Ирану стать ядерной державой
- Тишковец: Пик тепла ждём москвичей на следующей неделе
- Стало известно, когда в Европе одобрят российские вакцины от коронавируса
- Путин объявил минуту молчания в память о Зиничеве
- В МИД Катара заявили о возобновлении международных коммерческих рейсов из Кабула
- Дневник самонаблюдения после вакцинации от COVID-19 ведут более 11 млн россиян
- СМИ: в Кабул прибыл самолёт ВВС Казахстана для эвакуации граждан США
- «С усами в парике». Оксимирон читает рэп в новом фильме Серебренникова
- Депздрав Москвы: вероятность четвертой волны пандемии очень высока
- Более 4,8 млн человек привились от коронавируса в Москве
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru