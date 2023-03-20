Лавров прокомментировал решение Армении по развертыванию миссии ОДКБ

Глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что рад тому, что Армения не отказывалась от развертывания миссии ОДКБ. Об этом он сообщил на пресс-конференции по итогам переговоров с армянским коллегой Араратом Мирзояном.

По его словам, такое решение было принято после многочасовых переговоров накануне саммита в Ереване.

«Возможность такая сохраняется, ОДКБ к этому готова», - приводит слова Лаврова РИА Новости.