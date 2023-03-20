Лавров прокомментировал решение Армении по развертыванию миссии ОДКБ

Глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что рад тому, что Армения не отказывалась от развертывания миссии ОДКБ. Об этом он сообщил на пресс-конференции по итогам переговоров с армянским коллегой Араратом Мирзояном.

По его словам, такое решение было принято после многочасовых переговоров накануне саммита в Ереване.

«Возможность такая сохраняется, ОДКБ к этому готова», - приводит слова Лаврова РИА Новости.

Пашинян: ОДКБ выходит из Армении

Ранее Армения заявляла, что обеспокоена тем, что Организация Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) оставляет свои позиции в республике.

14 марта премьер-министр Армении Никол Пашинян предложил Германию и США в качестве посредников на переговорах с Азербайджаном. Баку оказался недоволен потенциальным посредничеством Франции, отметил Пашинян. Премьер предложил обсуждать переговоры в пятистороннем формате, в который войдут непосредственно конфликтующие стороны, а также Берлин, Вашингтон и Евросовет.

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ФОТО: РИА Новости / Сергей Гунеев
ТЕГИ:АрменияОДКБСергей Лавров

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