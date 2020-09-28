В Армении мужчинам от 18 до 55 лет ограничили выезд из страны

Власти Армении в связи с объявленным военным положением ограничили выезд из страны мужчин в возрасте от 18 до 55 лет. Об этом сообщает Sputnik Армения.

В Карабахе заявили о гибели 48 военных

Отмечается, что выехать из страны мужчины этого возраста могут лишь с письменного разрешения военного комиссариата.

Сообщения об эскалации карабахского конфликта поступили утром 27 сентября, в воскресенье. Азербайджан провел контрнаступление в ответ на открытие огня со стороны Армении, приведшее к гибели военных и мирных жителей.

Военное положение введено в Армении, Нагорном Карабахе и некоторых регионах Азербайджана.

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Фото: mil.am
ТЕГИ:Нагорный КарабахАрмения
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