В Армении мужчинам от 18 до 55 лет ограничили выезд из страны
Власти Армении в связи с объявленным военным положением ограничили выезд из страны мужчин в возрасте от 18 до 55 лет. Об этом сообщает Sputnik Армения.
Отмечается, что выехать из страны мужчины этого возраста могут лишь с письменного разрешения военного комиссариата.
Сообщения об эскалации карабахского конфликта поступили утром 27 сентября, в воскресенье. Азербайджан провел контрнаступление в ответ на открытие огня со стороны Армении, приведшее к гибели военных и мирных жителей.
Военное положение введено в Армении, Нагорном Карабахе и некоторых регионах Азербайджана.
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