Пашинян назвал условие перемирия в Нагорном Карабахе

Привлечение сирийских наемников к конфликту в Нагорном Карабахе сделало невозможным отвод армянских войск из региона, заявил премьер Армении Никол Пашинян.

По его словам, спонсором сражавшихся на стороне Баку террористов является Турция.

«Как кто-то может предложить теперь оставить население Нагорного Карабаха незащищенным?» - отметил глава правительства канадскому изданию Globe and Mail.

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Он подчеркнул, что перемирие возможно только в том случае, если «Турцию устранят из Южного Кавказа».

Ранее президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган выразил надежду, что Азербайджан освободит «свои территории» в Нагорном Карабахе.

Он также связал столкновения в Нагорном Карабахе с ситуацией в Восточном Средиземноморье и Сирии и увидел в этом попытку окружить Турцию.

Ситуация в Нагорном Карабахе обострилась в конце прошлой недели. Баку и Ереван обвиняют друг друга в начале боевых действий. В Армении ввели военное положение, всеобщую мобилизацию и запретили выезд из республики мужчинам в возрасте от 18 до 55 лет. В Азербайджане объявили комендантский час и частичную мобилизацию.

Ранее Армения выразила готовность обратиться в Организацию Договора о коллективной безопасности (ОДКБ), если конфликт в Карабахе усугубится. Вскоре после этого Ереван сообщил, что Турция сбила армянский истребитель. В свою очередь, в Стамбуле эту информацию опровергли.

В свою очередь, руководитель научных исследований института «Диалог цивилизаций», востоковед Алексей Малашенко в эфире НСН заявил, что Турция не собирается воевать регионе, но хочет проверить Россию на прочность.

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:Нагорный КарабахТурцияАзербайджанАрмения
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