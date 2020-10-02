Пашинян назвал условие перемирия в Нагорном Карабахе

Он подчеркнул, что перемирие возможно только в том случае, если «Турцию устранят из Южного Кавказа».

Ранее президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган выразил надежду, что Азербайджан освободит «свои территории» в Нагорном Карабахе.

Он также связал столкновения в Нагорном Карабахе с ситуацией в Восточном Средиземноморье и Сирии и увидел в этом попытку окружить Турцию.

Ситуация в Нагорном Карабахе обострилась в конце прошлой недели. Баку и Ереван обвиняют друг друга в начале боевых действий. В Армении ввели военное положение, всеобщую мобилизацию и запретили выезд из республики мужчинам в возрасте от 18 до 55 лет. В Азербайджане объявили комендантский час и частичную мобилизацию.

Ранее Армения выразила готовность обратиться в Организацию Договора о коллективной безопасности (ОДКБ), если конфликт в Карабахе усугубится. Вскоре после этого Ереван сообщил, что Турция сбила армянский истребитель. В свою очередь, в Стамбуле эту информацию опровергли.

В свою очередь, руководитель научных исследований института «Диалог цивилизаций», востоковед Алексей Малашенко в эфире НСН заявил, что Турция не собирается воевать регионе, но хочет проверить Россию на прочность.

