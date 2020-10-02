Пашинян назвал условие перемирия в Нагорном Карабахе
Привлечение сирийских наемников к конфликту в Нагорном Карабахе сделало невозможным отвод армянских войск из региона, заявил премьер Армении Никол Пашинян.
По его словам, спонсором сражавшихся на стороне Баку террористов является Турция.
«Как кто-то может предложить теперь оставить население Нагорного Карабаха незащищенным?» - отметил глава правительства канадскому изданию Globe and Mail.
Он подчеркнул, что перемирие возможно только в том случае, если «Турцию устранят из Южного Кавказа».
Ранее президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган выразил надежду, что Азербайджан освободит «свои территории» в Нагорном Карабахе.
Он также связал столкновения в Нагорном Карабахе с ситуацией в Восточном Средиземноморье и Сирии и увидел в этом попытку окружить Турцию.
Ситуация в Нагорном Карабахе обострилась в конце прошлой недели. Баку и Ереван обвиняют друг друга в начале боевых действий. В Армении ввели военное положение, всеобщую мобилизацию и запретили выезд из республики мужчинам в возрасте от 18 до 55 лет. В Азербайджане объявили комендантский час и частичную мобилизацию.
Ранее Армения выразила готовность обратиться в Организацию Договора о коллективной безопасности (ОДКБ), если конфликт в Карабахе усугубится. Вскоре после этого Ереван сообщил, что Турция сбила армянский истребитель. В свою очередь, в Стамбуле эту информацию опровергли.
В свою очередь, руководитель научных исследований института «Диалог цивилизаций», востоковед Алексей Малашенко в эфире НСН заявил, что Турция не собирается воевать регионе, но хочет проверить Россию на прочность.
Подписывайтесь на НСН: Яндекс Новости | Яндекс Дзен | Google News
Горячие новости
Заразились
1,2 млн+9 412 / сут.
Умерли
21 077+186 / сут.
Выздоровели
970 тыс.+6 054 / сут.
- Пашинян назвал условие перемирия в Нагорном Карабахе
- Украина попросит Россию выдать «изменника» Януковича
- Рошаль отреагировал на обвинения Навального в адрес омских врачей
- Телеграм лечит Трампа и Навального
- Жительница Екатеринбурга сменила отчество на матчество
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru