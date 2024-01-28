Армения предложила Азербайджану заключить пакт о ненападении
Премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что республика предложила Азербайджану подписать пакт о ненападении.
По его словам, Ереван предложил Баку ввести механизм совместного контроля над вооружениями. Пашинян отметил, что Армения придерживается мирной повестки и не будет отступать от нее.
«Также было предложено подписать пакт о ненападении, если окажется, что подписание мирного договора займет больше времени, чем ожидалось», - сказал политик в выступлении, посвященном Дню армии.
Пашинян ранее упрекнул президента Азербайджана Ильхама Алиева в создании напряженности на Южном Кавказе, передает «Радиоточка НСН».
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