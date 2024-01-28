Армения предложила Азербайджану заключить пакт о ненападении

По его словам, Ереван предложил Баку ввести механизм совместного контроля над вооружениями. Пашинян отметил, что Армения придерживается мирной повестки и не будет отступать от нее.

«Также было предложено подписать пакт о ненападении, если окажется, что подписание мирного договора займет больше времени, чем ожидалось», - сказал политик в выступлении, посвященном Дню армии.

Пашинян ранее упрекнул президента Азербайджана Ильхама Алиева в создании напряженности на Южном Кавказе, передает «Радиоточка НСН».

