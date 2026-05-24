МИД Армении: Отношения республики с США и ЕС не нацелены против России
Ереван исключает использование республики в процессах, направленных против Москвы, заявил news.am министр иностранных дел Армении Арарат Мирзоян.
По его словам, «стратегические отношения с США, стратегическая повестка сотрудничества с ЕС никак не нацелены против России».
Глава внешнеполитического ведомства указал, что повестки сотрудничества публичны и закреплены в документах. «Если это не нравится российским партнерам, то трудно мне понять, почему», - отметил дипломат.
Ранее глава российского Совета безопасности Сергей Шойгу заявил, что ряд шагов, предпринятых в последнее время руководством Армении, не отвечают духу союзнических отношений с Россией, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
