Армения и Азербайджан обсудили карабахский конфликт

Отмечается, что лидеры стран поговорили о текущих вопросах урегулирования карабахского конфликта. Других подробностей не приводится.

Конфликт в Карабахе идет с 1988 года, когда Нагорно-Карабахская автономная область (НКАО) заявила о выходе из Азербайджанской ССР и в 1991 году объявила себя республикой. Азербайджан настаивает на сохранении целостности страны, Армения отстаивает интересы Нагорно-Карабахской республики.

Накануне сообщалось, что российский лидер Владимир Путин прибыл в Туркменистан для участия в заседании.



