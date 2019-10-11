Армения и Азербайджан обсудили карабахский конфликт
Премьер Армении Никол Пашинян и президент Азербайджана Ильхам Алиев обсудили карабахский конфликт в рамках заседания Совета глав стран СНГ в Туркменистане. Об этом сообщает РИА Новости.
Отмечается, что лидеры стран поговорили о текущих вопросах урегулирования карабахского конфликта. Других подробностей не приводится.
Конфликт в Карабахе идет с 1988 года, когда Нагорно-Карабахская автономная область (НКАО) заявила о выходе из Азербайджанской ССР и в 1991 году объявила себя республикой. Азербайджан настаивает на сохранении целостности страны, Армения отстаивает интересы Нагорно-Карабахской республики.
Накануне сообщалось, что российский лидер Владимир Путин прибыл в Туркменистан для участия в заседании.
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзене