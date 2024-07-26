Польские водолазы обнаружили судно с шампанским для императора Николая I
Польские водолазы компании Baltictech обнаружили недалеко от шведского острова Эланд затонувший парусник 19 века. Об этом сообщает Sveriges radio.
Отмечается, что судно было доверху загружено шампанским, вином и фарфором, при этом только алкоголя было порядка ста бутылок. На некоторых бутылках сохранилась торговая марка немецкой компании Selters, благодаря чему специалисты определили примерную дату кораблекрушения: 1850–1867 годы.
Нашедшие корабль водолазы предположили, что он мог следовать в Россию, а груз был предназначен для императора Николая I. Историки утверждают, что один из императорских кораблей действительно был потерян в этом районе в 1852 году.
Ранее в Балтийском море в территориальных водах Германии была найдена стена возрастом свыше 10 тысяч лет, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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