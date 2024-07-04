Археологи нашли в Ижевске клад со старинными монетами

Отмечается, что ученые нашли монеты 1782-1788 годов, а также артефакты, относящиеся к 1801 году. По мнению экспертов, данные находки связаны с традицией закладывать их при строительстве домов и бань.

Специалисты также обнаружили фрагменты сгоревшей деревянной конструкции, куски угля и оплавившиеся части стеклянных винных бутылок. По словам археологов, этот объект можно связать с пожаром 1810 года.

Ранее «Известия» сообщили, что археологи нашли под Тулой часть копья и наконечники стрел XIV века.

