Аргентинцы вышли на акцию протеста против нового правительства

В центре города собрались сотни человек. Некоторые протестующие пришли на акцию с маленькими детьми.

Полиция позволила манифестантам занять улицу на пути к президентскому дворцу. Люди движутся к центральной площади и выкрикивают антиправительственные лозунги.

В должность президента Аргентины 10 декабря вступил крайне правый политик Хавьер Милей. Он анонсировал шоковые меры в экономике и предупредил, что в ближайшее время ситуация ухудшится.

Спустя несколько дней правительство Аргентины объявило о девальвации курса песо к доллару более чем в два раза — с 365 до 800, напоминает «Радиоточка НСН».

