Аргентинцы вышли на акцию протеста против нового правительства
В столице Аргентины Буэнос-Айресе началась акция протеста против экономической политики нового правительства страны, сообщает РИА Новости.
В центре города собрались сотни человек. Некоторые протестующие пришли на акцию с маленькими детьми.
Полиция позволила манифестантам занять улицу на пути к президентскому дворцу. Люди движутся к центральной площади и выкрикивают антиправительственные лозунги.
В должность президента Аргентины 10 декабря вступил крайне правый политик Хавьер Милей. Он анонсировал шоковые меры в экономике и предупредил, что в ближайшее время ситуация ухудшится.
Спустя несколько дней правительство Аргентины объявило о девальвации курса песо к доллару более чем в два раза — с 365 до 800, напоминает «Радиоточка НСН».
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