В Аргентине закроют единственное новостное госагентство

Президент Аргентины Хавьер Милей принял решение о закрытии единственного новостного госагентства в республике, которое якобы пропагандировало политику бывшей главы государства Кристины Киршнер. Об этом сообщает РИА Новости.

«Мы закроем агентство Télam, которое в последние десятилетия использовалось ... для пропаганды киршнеризма», — указал политик.

Ранее аргентинские власти намеревались приватизировать агентство.

Между тем Киршнер высказалась о правительстве Милея, назвав президента «шоуменом-экономистом в розовом» и раскритиковав меры по жесткому сокращению расходов.

