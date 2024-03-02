В Аргентине закроют единственное новостное госагентство

Президент Аргентины Хавьер Милей принял решение о закрытии единственного новостного госагентства в республике, которое якобы пропагандировало политику бывшей главы государства Кристины Киршнер. Об этом сообщает РИА Новости.

«Мы закроем агентство Télam, которое в последние десятилетия использовалось ... для пропаганды киршнеризма», — указал политик.

Ранее аргентинские власти намеревались приватизировать агентство.

Между тем Киршнер высказалась о правительстве Милея, назвав президента «шоуменом-экономистом в розовом» и раскритиковав меры по жесткому сокращению расходов.

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ФОТО: РИА Новости / Павел Бедняков
ТЕГИ:СМИАргентина

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