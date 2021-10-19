Аргентина отменила ограничения на прибытие иностранцев в страну
Власти Аргентины объявили о снятии ограничений на въезд иностранцев в страну, прибывающих авиарейсами, передает ТАСС.
Ранее в стране действовали квоты по числу авиапассажиров, прилетающих в государство. Ограничение было введено из-за пандемии коронавируса.
Отмена ограничений вступает в силу 1 ноября. По данным властей, в настоящее время вакцинацию прошли 50% жителей Аргентины.
Мера, согласно которой все прибывающие должны сдавать ПЦР-тест на территории страны, сохраняется.
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