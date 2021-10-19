Аргентина отменила ограничения на прибытие иностранцев в страну

Власти Аргентины объявили о снятии ограничений на въезд иностранцев в страну, прибывающих авиарейсами, передает ТАСС.

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Ранее в стране действовали квоты по числу авиапассажиров, прилетающих в государство. Ограничение было введено из-за пандемии коронавируса.

Отмена ограничений вступает в силу 1 ноября. По данным властей, в настоящее время вакцинацию прошли 50% жителей Аргентины.

Мера, согласно которой все прибывающие должны сдавать ПЦР-тест на территории страны, сохраняется.

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