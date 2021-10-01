Экс-президент Аргентины вызван на допрос по делу о слежке за гражданами
Экс-президент Аргентины Маурисио Макри вызван на допрос для дачи показаний по делу о слежке за родственниками погибших моряков. Об этом сообщает РИА Новости.
Датой допроса назначено 7 октября, до этого числа Макри запрещено покидать страну.
Бывшего президента и ряд чиновников его правительства подозревают в противозаконной слежке за родственниками погибших членов экипажа затонувшей подводной лодки «Сан-Хуан», кораблей «Эль-Репунте», и «Рихель». Согласно следствию, эта слежка велась с целью воздействия на общественное мнение.
Авария на подводной лодке «Сан-Хуан» произошла в ноябре 2017 года. Погибли 44 члена экипажа.
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