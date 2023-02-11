Аргентина начала отменять ВНЖ у россиян, получивших его после рождения детей

Миграционная служба Аргентины приостанавливает и отменяет действие вида на жительство россиян, которые получили документ после рождения ребенка и не остались жить в стране. Об этом заявила национальный директор миграционной службы Флоренсия Кариньяно.

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Как отметила Кариньяно в беседе с телеканалом C5N, ограничения касаются граждан РФ, «которые приехали получить вид на жительство, потому что их ребенок – аргентинец», но при этом провели за пределами Аргентины больше времени, чем внутри страны.

По словам директора миграционной службы, при рассмотрении в суде вопроса нового гражданства для россиянина ведомство подаст данные о том, что человек пробыл в Аргентине один месяц «и больше никогда не приезжал».

«Если суд, несмотря на эти данные, хочет предоставить гражданство человеку, который не живет и не жил в Аргентине, это его дело. Мы отменяем вид на жительство», — подчеркнула Кариньяно.

Между тем в МИД России сообщили, что более 4,3 тысячи человек отказались от гражданства РФ в 2022 году.

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ФОТО: РИА Новости/Павел Лисицын
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