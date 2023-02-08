В МИД сообщили, что в 2022 году от гражданства России отказались 4306 человек

Более 4,3 тысячи россиян отказались от гражданства РФ в 2022 году, однако заметных изменений динамики числа обращений по вопросу оформления выхода из российского гражданства за рубежом не наблюдается. Об этом сообщает РБК, ссылаясь на данные департамента информации и печати МИД РФ.

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По данным издания, в минувшем году от российского гражданства отказались 4 306 человек. Это наибольший показатель за последние три года: в 2020 году из гражданства РФ вышли 3 877 человек, в 2021-м — 4 055 человек.

Как отметили в МИД, с учетом ограниченного приема посетителей загранучреждений РФ в 2020-2021 годах на фоне санитарно-эпидемиологических требований «особых изменений в динамике количества обращений по вопросу оформления выхода из российского гражданства за рубежом не наблюдается».

Ранее в МВД России сообщили, что в 2022 году российское гражданство получили около 691 тысячи иностранцев, пишет РИА ФАН.

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ФОТО: РИА Новости / Наталья Селиверстова
ТЕГИ:Гражданство РФМИД РФ
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